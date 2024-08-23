Низка вибухів пролунали в окупованому Маріуполі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198586-vybuhy-progrymily-v-mariupoli-urajeno-rosiyski-systemy-ppo.html

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Щонайменше сім вибухів пролунали в окупованому Маріуполі.

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Гучно в місто було сьогодні вдень. За попередніми даними, уражено російські системи протиповітряної в трикутнику Маріуполь — Нікольське — Мангуш. Деталі прильотів будуть відомі згодом. Про це 23 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, ППО загарбників зовсім не працювало.

Росіяни будуть пробувати розганяти про ППО. Брешуть. ППО не працювало. Факти прильотів підтверджують з місця декілька джерел одночасно, — написав він.

Нагадаємо, 22 червня у Маріуполі було влучання по базуванню окупантів. Було пошкоджено до п’яти одиниць техніки та російська ППО. Ще один удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та по базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.