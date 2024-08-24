Гугл присвятив дудл Дню Незалежності України у 2024 році

https://racurs.ua/ua/n198599-google-prysvyatyv-novyy-dudl-dnu-nezalejnosti-ukrayiny.html

Ракурс

Компанія Google випустила дудл, присвячений Дню Незалежності України.

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Сьогоднішній синьо-жовтий дудл присвячений 33 річниці цього державного свята. Саме 24 серпня у 1991 році Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності України, і країна стала суверенною демократичною державою. Про це повідомили в Гугл.

33-тя річниця незалежності є визнанням стійкості українського народу та вдячністю за всіх, хто пожертвував для нації в минулому та сьогоденні, — йдеться в мікроблозі компанії.

У Google відзначили, що саме сьогодні час цінувати українську культуру та спадщину. Наголосили, що одним із таких символів є двоколірний прапор країни, який можна побачити в сьогоднішньому дудлі. Прапор уособлює величезні золоті поля пшениці з блакитним небом над головою України.

Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора. А в сесійну залу Верховної Ради вчора занесли історичний прапор Незалежності України.