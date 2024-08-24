ЗСУ просунулися у районі Суджі. Карта: ISW

https://racurs.ua/ua/n198604-zsu-prosunulysya-u-rayoni-sudji-isw-karta.html

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Сили оборони України проснулися у районі Суджі Курської області рф.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки, що на схід від Суджі. Також ЗСУ просунулися на північ від Мартинівки, що на північний схід від Суджі, вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

За інформацією російських джерел, також є неперевірена інформація про бойові дії на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка. В ISWвважають, що в цьому районі, ймовірно, діють мобільні групи українських військ.

Також деякі так звані воєнкори заявили про просування ЗСУ на північ від Мартинівки.

Тим часом аналітики проекту DeepState у ніч проти 24 серпня оновили карту й повідомили, що українські військові мали успіх східніше Суджі.

Нагадаємо, ввечері 23 серпня президент України Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським бої у Харківській області й після цього заявив, що Сили оборони поступово витісняють російських окупантів цього регіону.