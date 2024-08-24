Зеленський підписав закон про заборону РПЦ. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви та пов’язаних з нею організацій в Україні.

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Глава держави отримав закон для підпису 23 серпня. Підписав цей документ він сьогодні в День незалежності України. Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради України.

Після того, як закон набере чинності в українських церков, які підозрюються у співпраці з РПЦ, буде дев’ять місяців на розрив зв’язків.

Також сьогодні президент підписав закон про ратифікацію Римського статуту.

Крім того, серед інших підписаних сьогодні законів:

№ 11483 — про статус військових, які воюють на території рф;

№ 9585 — про дозвіл іноземцям, які воюють за Україну, отримати українське громадянство;

№ 9538 — про легалізацію трофейної зброї для цивільних.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада голосами 265 парламентарів проголосувала за проект закону № 8371 «Про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з росією».

Цим проектом закону встановлюється обмеження релігійним організаціям у зв’язку з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється. Законом надається термін, протягом якого українські організації повинні позбутися цих зв’язків.

Також закон визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги й надає державним органам повноваження щодо взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимог закону.