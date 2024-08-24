Зеленський присвоїв Сирському нове військове звання. Фото:

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Головнокомандувачу ЗСУ Олександр Сирський отримав нове військове звання.

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв Сирському звання генерала. Відповідний указ № 580 глава держави підписав 23 серпня. До цього головком Збройних сил України мав військове звання генерал-полковника. Про це 24 серпня повідомили в Офісі президента.

Крім того, нові військові звання присвоєно й іншим топ-військовим.

Зокрема, начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу присвоїли звання генерал-лейтенанта, а до цього він був генерал-майором. А командувач Об'єднаних сил Збройних сил Україний Андрій Гнатов став генерал-майором. Раніше він мав звання бригадного генерала.

Під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України в Києві Зеленский нагородив боксера Олександра Усика та фехтувальницю Ольгу Харлан Орденами Свободи. А 40-й бригаді тактичної авіації надано почесне найменування «Привид Києва».

Нагадаємо, 10 червня заступника Головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.