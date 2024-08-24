Зеленський вперше дав розгорнутий коментар щодо операції у Курській області рф

Курська операція — це «превентивний удар» України, щоб уникнути оточення Сумщини. В Києві вперше розгорнуто прокоментували Курську офензиву.

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За словами президента Володимира Зеленського, операція на Курщині складна, однак вона вже виконала кілька завдань — українські війська поповнюють обмінний фонд, а також зірвали операцію рф на півночі.

Також це показало світу, що для путіна дорожче — окупувати території України чи захистити своє населення.

Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції, але не всі можу говорити. Передусім — це обмінний фонд. Він поповнюється, це позитив.

Друге — це зупинення операції на півночі рф. Ми запобігли оточенню частини Сумської області та міста Суми.

Хтось зараз каже про буферну зону, хтось казав про те, що ми розігруємо карту для діалогу. Якого діалогу? Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни. І всіх запросили на майданчик саміту миру.

Що стосується всіх цілей операції, ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно.

Одна з цілей цієї операції — показати реальність, хто такий путін. Також показати їх суспільству, що для путіна дорожче — окупація території України, чи захист свого населення. І я дуже радий, що все про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села, — сказав Зеленський на брифінгу спільно з президентом Польщі та очільницею уряду Литви.