Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC

Український боксер Олександр Усик подарував президенту Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

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Зустріч із нашим боксером Олександром Усиком. Це честь — отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, — написав президент у підписі до відео на своїй сторінці у Фейсбук.