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Ракурс
Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC

Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу за версією WBC (ВІДЕО)

24 сер 2024, 20:27
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Український боксер Олександр Усик подарував президенту Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.


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Зустріч із нашим боксером Олександром Усиком. Це честь — отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, — написав президент у підписі до відео на своїй сторінці у Фейсбук.

24 серпня під час урочистостей до Дня незалежності президент нагородив Усика орденом Свободи.

Таку ж нагороду вручено нашій фехтувальниці Ользі Харлан та прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Джерело: Ракурс


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