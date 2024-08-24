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Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC
Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу за версією WBC (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198623-usyk-podaruvav-zelenskomu-sviy-poyas-chempiona-svitu-za-versiieu-wbc.htmlРакурс
Український боксер Олександр Усик подарував президенту Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.
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Зустріч із нашим боксером Олександром Усиком. Це честь — отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, — написав президент у підписі до відео на своїй сторінці у Фейсбук.
24 серпня під час урочистостей до Дня незалежності президент нагородив Усика орденом Свободи.
Таку ж нагороду вручено нашій фехтувальниці Ользі Харлан та прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.