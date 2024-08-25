Через нічний удар «Іскандером» по готелю у Краматорську постраждали журналісти Reuters

https://racurs.ua/ua/n198637-cherez-nichnyy-udar-iskanderom-po-gotelu-u-kramatorsku-postrajdaly-jurnalisty-reuters-foto.html

Ракурс

Через нічний удар «Іскандером» по готелю у Краматорську постраждали журналісти Reuters.

.

У будівлі в ніч на 25 серпня перебували шестеро людей з команди, зокрема, громадяни України, США та Британії.

В Офісі генпрокурора повідомили, що двоє представників ЗМІ отримали мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Ще один, ймовірно, перебуває під завалами, розповіли в Офісі генпрокурора. Крім готелю, пошкоджено багатоповерхівку неподалік.