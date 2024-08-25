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Ракурс
Через нічний удар «Іскандером» по готелю у Краматорську постраждали журналісти Reuters

Через нічний удар «Іскандером» по готелю у Краматорську постраждали журналісти Reuters (ФОТО)

25 сер 2024, 13:04
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Через нічний удар «Іскандером» по готелю у Краматорську постраждали журналісти Reuters.


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У будівлі в ніч на 25 серпня перебували шестеро людей з команди, зокрема, громадяни України, США та Британії.

В Офісі генпрокурора повідомили, що двоє представників ЗМІ отримали мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Ще один, ймовірно, перебуває під завалами, розповіли в Офісі генпрокурора. Крім готелю, пошкоджено багатоповерхівку неподалік.

Прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни росії. Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані, — заявив в мережі Х речник українського МЗС.

Джерело: Ракурс


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