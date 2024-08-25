Сирійця, який вчинив різанину у ФРН, мали депортувати торік

https://racurs.ua/ua/n198640-syriycya-yakyy-vchynyv-rizanynu-u-frn-maly-deportuvaty-torik.html

Ракурс

Поліція Німеччини заарештувала Ісса аль-Х., 26-річного чоловіка сирійського походження, який зізнався у нападі на людей на святі у місті Золінген. Тоді загинули троє та поранені п’ятеро людей.

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Сирієць сам здався поліції. Повідомляється, що чоловік підійшов до патрульної машини поліції та сказав офіцерам:

Я той, кого ви шукаєте.

Прохання про надання притулку сирійцю раніше було відхилено. Про це стало відомо WELT із джерел серед представників влади. Офіційного підтвердження поки що немає.

Як повідомляє WELT, влада Німеччини вже призначила дату депортації: Х., який проживав у Падерборні, на початку 2023 року мав бути депортований до Болгарії. Звідти він раніше вирушив до Євросоюзу. Згідно з Дублінським регламентом, країна, в яку вперше в’їхав прохач притулку, відповідає за процедуру надання притулку.

Хоча депортацію вже було заплановано, вона не відбулася. За даними WELT, Ісса аль-Х. не був знайдений, ховався і з’явився знову лише за кілька місяців. Тому депортація була на якийсь час скасована, а сирієць переведений до Золінгена.

Ісса аль-Х. народився у сирійському місті Дейр-ез-Зор у 1998 році, повідомляє Spiegel. У столиці однойменної провінції на сході країни переважають мусульмани-суніти. Ісса аль-Х. також належить до цієї ісламської релігійної групи.

Коли у 2011 році у Сирії вибухнула громадянська війна, Х. було 13 років. Пізніше терористи Ісламської держави окупували місто. У 2017 році сирійські війська відбили Дейр-ез-Зор, який до цього і з того часу неодноразово ставав об'єктом терористичних атак та вибухів смертників. Ісса аль-Х. прибув до Німеччини у грудні 2022 року. Він подав заяву про надання притулку в Білефельді та отримав так званий «додатковий захист» у 2023 році. Такий статус часто набувають біженці з країн, охоплених війною.

Німецькі медіа писали, що відповідальність за теракт у Золінгені взяла на себе «Ісламська держава».