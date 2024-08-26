Володимир Зеленський проведе прес-конференцію. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n198668-ofis-prezydenta-anonsuvav-pres-konferenciu-zelenskogo-pro-scho-vin-govorytyme.html

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Прес-конференцієя президента України Володимира Зеленського відбудеться у вівторок, 27 серпня.

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Завтра відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, де обговорюватимуть питання війни та подальші кроки України на шляху до справедливого миру. По завершенню заходу глава держави поспілкується з журналістами. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

На Банковій зазначили, що представникам ЗМУ потрібно пройти акредитацію до 14.00 26 серпня. Від кожного медіа можуть акредитовати одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

Офіс Зеленського поки не повідомив о котрій годині відбудеться прес-конференція президента.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час перебування в Києві закликав президента України Володимира Зеленського «діяти шляхом переговорів» у війні з росією. Він запевнив, що Індія готова надати підтримку та «зіграти свою роль для миру».