Влада повідомила, коли відкриє проїзд дамбою на Київській ГЕС у Вишгороді

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На Київській ГЕС у Вишгороді немає суттєвих пошкоджень після атаки рф.

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Про це сказав 26 серпня голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, проїзд дамбою мав відкритися приблизно о 16.00, якщо не буде додаткових повітряних тривог і атак.

Раніше у Центрі протидії дезінформації вже пояснювали, що росія не має засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева, але намагається залякати цим українців: «знищити ці об'єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений».

Ракети й безпілотники під час російської масованої атаки по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію. Про це розповів виданню Forbes Ukraine на засадах анонімності топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією.

За цими даними, в понеділок вранці росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС, унаслідок обстрілу є влучання і пошкодження. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає.