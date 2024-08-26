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Влада повідомила, коли відкриє проїзд дамбою на Київській ГЕС у Вишгороді

Влада повідомила, коли відкриє проїзд дамбою на Київській ГЕС у Вишгороді

26 сер 2024, 16:11
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На Київській ГЕС у Вишгороді немає суттєвих пошкоджень після атаки рф.


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Про це сказав 26 серпня голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, проїзд дамбою мав відкритися приблизно о 16.00, якщо не буде додаткових повітряних тривог і атак.

Раніше у Центрі протидії дезінформації вже пояснювали, що росія не має засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева, але намагається залякати цим українців: «знищити ці об'єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений».

Ракети й безпілотники під час російської масованої атаки по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію. Про це розповів виданню Forbes Ukraine на засадах анонімності топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією.

За цими даними, в понеділок вранці росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС, унаслідок обстрілу є влучання і пошкодження. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає.

Джерело: Ракурс


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