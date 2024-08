Боррель наприкінці своєї каденції в ЄС вимагає зняти всі обмеження на удари по росії

Після масованої російської атаки росії 26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підкреслив у соцмережі Х (Twitter), що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні.

Він також зазначив, що Україні потрібна протиповітряна оборона негайно.

I reiterate that lifting restrictions on the use of capabilities against vs the Russian military involved in aggression against Ukraine, in accordance with international law, would strengthen Ukrainian self-defence, safe lives and reduce destruction in Ukraine.



