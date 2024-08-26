Боррель наприкінці своєї каденції в ЄС вимагає зняти всі обмеження на удари по росії

https://racurs.ua/ua/n198684-borrel-naprykinci-svoieyi-kadenciyi-v-ies-vymagaie-znyaty-vsi-obmejennya-na-udary-po-rosiyi.html

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Після масованої російської атаки росії 26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підкреслив у соцмережі Х (Twitter), що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні.

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росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції, і призводячи до людських жертв, — написав Боррель.

Він також зазначив, що Україні потрібна протиповітряна оборона негайно.

I reiterate that lifting restrictions on the use of capabilities against vs the Russian military involved in aggression against Ukraine, in accordance with international law, would strengthen Ukrainian self-defence, safe lives and reduce destruction in Ukraine.



2/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2024

Нагадаємо, восени Боррель попрощається з Брюсселем та Страсбургом, його посаду посяде експрем'єрка Естонії Кая Каллас. Її кандидатуру ще має затвердити Європарламент.