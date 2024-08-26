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Боррель наприкінці своєї каденції в ЄС вимагає зняти всі обмеження на удари по росії

Боррель наприкінці своєї каденції в ЄС вимагає зняти всі обмеження на удари по росії

26 сер 2024, 20:33
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Після масованої російської атаки росії 26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підкреслив у соцмережі Х (Twitter), що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні.


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росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції, і призводячи до людських жертв, — написав Боррель.

Він також зазначив, що Україні потрібна протиповітряна оборона негайно.

Нагадаємо, восени Боррель попрощається з Брюсселем та Страсбургом, його посаду посяде експрем'єрка Естонії Кая Каллас. Її кандидатуру ще має затвердити Європарламент.

Джерело: Ракурс


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