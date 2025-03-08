Наслідки ударів по Добропіллю. Фото:

https://racurs.ua/ua/n204630-putin-ne-zacikavlenyy-u-myri-v-ies-vidreaguvaly-na-udary-rf-po-ukrayini.html

Ракурс

Європейський Союз відреагував останні російські обстріли України.

Удари по Україні, які останніми днями здійснив ворог, свідчать, що російський диктатор володимир путін не хоче миру. Європа повинна посилити військову підтримку України. Про це головна дипломат ЄС Кая Каллас повідомила у соціальній мережі X.

Російські ракети продовжують невблаганно падати на Україну, несучи все більше смертей і руйнувань. путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі, — йдеться у повідомленні.

Каллас наголосила, що Європа повинна посилити військову підтримку України, інакше «ще більше мирних українців заплатить найвищу ціну».

На останні обстріли відреагувала й посол США в Україні Бріджит Брінк, яка назвала це «жахливими новинами». За її словами, «цивільне населення продовжує нести тягар цієї війни».

Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі. Рятувальні роботи тривають, — написала вона у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, останніми днями російська армія посилила обстріли України. Чи не найбільше потерпає Донеччина. Зокрема, у Добропіллі загинули 11 осіб, а в Костянтинівці сьогодні були поранені четверо осіб.