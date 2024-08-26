Зеленський зібрав силовиків після втечі Дмитрука

https://racurs.ua/ua/n198687-zelenskyy-zibrav-sylovykiv-pislya-vtechi-dmytruka.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями на тлі втечі нардепа Артема Дмитрука.

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Директор ДБР Олексій Сухачов розповів про розслідування справ щодо незаконного перетину кордону, зокрема фігурантами кримінальних проваджень.

Більш ніж достатньо структур і персоналу займаються охороною нашого державного кордону й повинні протидіяти незаконному перетину [кордону]. Щодо кожного випадку втечі фігурантів кримінальних проваджень потрібна чітка відповідь, висновки та хто конкретно буде за це відповідати, — зазначив президент.

Зеленський доручив розробити план посилення кордону України та Молдови на ділянці невизнаного Придністровʼя.

26 серпня «слуга народу» Дмитрук заявив, що за його родиною «стежили» та «намагалися викрасти» у Європі.

Дмитрук стверджує, що його матір, дружину та двох дітей спершу намагалися викрасти з готелю, а потім викрадачі «повторили спробу вже в аеропорту».

Де саме в Європі стався цей інцидент, він не уточнює. Водночас нардеп повідомив, що його родині допомогла охоронна фірма. Також, за словами Дмитрука, була написана заява до правоохоронних органів, «після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці за вказаними особами».