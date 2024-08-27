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Ракурс
Український винищувач чітко відпрацював по російській крилатій ракеті - відео повітряного бою

Український винищувач чітко відпрацював по російській крилатій ракеті — відео повітряного бою

27 сер 2024, 10:57
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Український винищувач під час атаки рашистів 26 серпня чітко відпрацював по російській крилатій ракеті.


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У мережі опублікували відео випадкових очевидців повітряного бою.

Нагадаємо, що у понеділок рашисти запустили по Україні понад 220 повітряних цілей. Українська ППО та Повітряні сили збили 102 ракети та 99 «шахедів». У ніч на 27 серпня атака повторилася — російські нацисти запустили 81 дрон та 10 ракет, ППО збила 60 «шахедів» та 5 ракет.

Джерело: Ракурс


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