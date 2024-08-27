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У Луцьку невідомий стріляв по посту ТЦК, є поранений
У Луцьку невідомий стріляв по посту ТЦК, є пораненийhttps://racurs.ua/ua/n198698-u-lucku-nevidomyy-strilyav-po-postu-tck-ie-poranenyy.htmlРакурс
У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК. Як повідомили у поліції Волині, це сталося після опівночі 27 серпня на посту ТЦК на вулиці Теремнівській.
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Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь.
Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік.
В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.
За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.