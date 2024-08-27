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Ракурс
У Луцьку невідомий стріляв по посту ТЦК, є поранений

У Луцьку невідомий стріляв по посту ТЦК, є поранений

27 сер 2024, 11:37
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У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК. Як повідомили у поліції Волині, це сталося після опівночі 27 серпня на посту ТЦК на вулиці Теремнівській.


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Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік.

В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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