Артем Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою

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Артем Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою.

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Про це заявив молдовській службі Радіо Свобода міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.

Там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна, сказав урядовець. Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

Нардеп Артем Дмитрук, якому оголосили підозру за напад на правоохоронця, незаконно перетнув кордон із Молдовою 24 серпня. За даними молдовської служби Радіо Свобода, далі він одразу полетів у Рим.

Раніше президент Володимир Зеленський на спеціально скликаній доручив розробити план посилення кордону України та Молдови на ділянці невизнаного Придністровʼя.

26 серпня «слуга народу» Дмитрук заявив, що за його родиною «стежили» та «намагалися викрасти» у Європі.

Дмитрук стверджує, що його матір, дружину та двох дітей спершу намагалися викрасти з готелю, а потім викрадачі «повторили спробу вже в аеропорту».

Де саме в Європі стався цей інцидент, він не уточнює. Водночас нардеп повідомив, що його родині допомогла охоронна фірма. Також, за словами Дмитрука, була написана заява до правоохоронних органів, «після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці за вказаними особами».