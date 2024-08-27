Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На тлі скандалу з втечею Дмитрука і складної ситуації на Донбасі Зеленський зібрав велику пресконференцію

На тлі скандалу з втечею Дмитрука і складної ситуації на Донбасі Зеленський зібрав велику пресконференцію (ТРАНСЛЯЦІЯ)

27 сер 2024, 14:00
999

На тлі скандалу з втечею народного депутата Дмитрука і складної ситуації на Донбасі президент Володимир Зеленський зібрав 27 серпня українських та міжнародних журналістів на велику пресконференцію.


.

Спочатку у Києві стартував форум за участю керівників державних інституцій. Він завершиться пресконференцією президента України.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що тема обговорення — війна та кроки України на шляху до справедливого миру.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів