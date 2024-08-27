На тлі скандалу з втечею Дмитрука і складної ситуації на Донбасі Зеленський зібрав велику пресконференцію

https://racurs.ua/ua/n198703-na-tli-skandalu-z-vtecheu-dmytruka-i-skladnoyi-sytuaciyi-na-donbasi-zelenskyy-zibrav-velyku.html

Ракурс

На тлі скандалу з втечею народного депутата Дмитрука і складної ситуації на Донбасі президент Володимир Зеленський зібрав 27 серпня українських та міжнародних журналістів на велику пресконференцію.

.

Спочатку у Києві стартував форум за участю керівників державних інституцій. Він завершиться пресконференцією президента України.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що тема обговорення — війна та кроки України на шляху до справедливого миру.