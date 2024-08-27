У вересні Київ надасть Байдену план завершення війни - у ньому є Курщина та список потреб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n198707-u-veresni-kyyiv-nadast-baydenu-plan-zavershennya-viyny-u-nomu-ie-kurschyna-ta-spysok-potreb-zsu.html

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Курська область входить до плану перемоги України.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Цей план вже підготовлений. Один із напрямків — це Курщина. Другий напрямок — стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу.

Третій — це потужний пакет примусу росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок — економічний, — сказав президент.

За словами Зеленського, він хотів би представити спочатку цей план президенту США.