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Ракурс
У вересні Київ надасть Байдену план завершення війни - у ньому є Курщина та список потреб ЗСУ

У вересні Київ надасть Байдену план завершення війни — у ньому є Курщина та список потреб ЗСУ

27 сер 2024, 14:34
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Курська область входить до плану перемоги України.


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Про це повідомив президент Володимир Зеленський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Цей план вже підготовлений. Один із напрямків — це Курщина. Другий напрямок — стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу.

Третій — це потужний пакет примусу росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок — економічний, — сказав президент.

За словами Зеленського, він хотів би представити спочатку цей план президенту США.

Буде справедливо, якщо я його представлю президенту США, адже він нього залежуть те, чи дадуть нам те, що є ньому чи ні, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде, чи ні. У вересні я представлю план, ймовірно, передам його або Камалі Гарріс, або Дональду Трампу", — сказав Зеленський.

Джерело: Ракурс


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