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Зеленський прокоментував скасування обмежень Заходу на удари вглиб рф
Зеленський прокоментував скасування обмежень Заходу на удари вглиб рфhttps://racurs.ua/ua/n198708-zelenskyy-prokomentuvav-skasuvannya-obmejen-zahodu-na-udary-vglyb-rf.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський прокоментував можливе скасування обмежень країн Заходу на удари вглиб рф.
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Про це він сказав на прес-конференції в Києві 27 серпня.
Під час зустрічі з партнерами постійно порушую питання про надання дозволу на удари західною зброєю вглиб рф, — сказав президент.
Він додав:
Намагаються не говорити зі мною про це, а я порушую це питання. Ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився.