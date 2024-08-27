Зеленський прокоментував скасування обмежень Заходу на удари вглиб рф

https://racurs.ua/ua/n198708-zelenskyy-prokomentuvav-skasuvannya-obmejen-zahodu-na-udary-vglyb-rf.html

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Президент Володимир Зеленський прокоментував можливе скасування обмежень країн Заходу на удари вглиб рф.

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Про це він сказав на прес-конференції в Києві 27 серпня.

Під час зустрічі з партнерами постійно порушую питання про надання дозволу на удари західною зброєю вглиб рф, — сказав президент.

Він додав: