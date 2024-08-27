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Ракурс
Зеленський прокоментував скасування обмежень Заходу на удари вглиб рф

Зеленський прокоментував скасування обмежень Заходу на удари вглиб рф

27 сер 2024, 14:43
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Президент Володимир Зеленський прокоментував можливе скасування обмежень країн Заходу на удари вглиб рф.


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Про це він сказав на прес-конференції в Києві 27 серпня.

Під час зустрічі з партнерами постійно порушую питання про надання дозволу на удари західною зброєю вглиб рф, — сказав президент.

Він додав:

Намагаються не говорити зі мною про це, а я порушую це питання. Ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився.

Джерело: Ракурс


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