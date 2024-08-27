росія періодично погрожує застосуванням ядерної зброї

https://racurs.ua/ua/n198713-yaderna-zbroya-ce-chastyna-rosiyskogo-zalyakuvannya-putin-nadto-lubyt-svoie-jyttya-zelenskyy.html

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росія тим більше напружуватиме медіа-простір, чим ближчими будуть позитивні для України рішення з боку міжнародних партнерів.

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Частиною цього залякування є погрози використання ядерної зброї, до яких вдається рф. Про це під час прес-конференції сьогодні, 27 серпня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Використання ядерної зброї навряд чи підтримає весь світ. Думаю, буде дуже швидка відповідь всього світу, — наголосив він. — Або ми з вами тоді нічого не розуміємо про безпеку у світі, якщо комусь у світі дозволено використати чи навіть думати про використання ядерної зброї.

На думку Зеленського, російський диктатор володимир путін «надто любить своє життя».

Тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль і за підтримку суспільством його дій, — вважає Зеленський.

Варто додати, що раніше сьогодні міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що доктрина застосування росією ядерної зброї «зараз уточнюється».