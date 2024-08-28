Ціла родина загинула через російський удар по селу на Донеччині. Фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

Ціла родина загинула через російський удар по Ізмайлівці на Донеччині.

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Сьогодні, 28 серпня, авіація країни-агресора скинули авіабомбу на це село, яка поцілила по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина — 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники. Про це Офіс генпрокурора повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що ворог бив керованою авіаційною бомбою. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених окупантами.

Нагадаємо, 28 серпня окупанти вдарили по місту Ізюм Харківської області з реактивної системи залпового вогню «Торнадо». Були пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, з них п’ятеро дітей.