БпЛА вперше з початку війни вдарили по Кіровській області рф. Фото:

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Ракурс

Безпілотники вперше з початку повномасштабної війни атакували Кіровську область російської федерації.

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У середу, 28 серпня, дрони атакували місткість для зберігання нафтопродуктів. На місці атаки працюють профільні служби. Внаслідок нальоту ніхто не загинув, пожежа не виникла. Таку заяву губернатор Кіровської області Олександр Соколов зробив у Telegram.

Однак російські пабліки поінформували про повторну серію вибухів у місті Котельнич Кіровської області. Очевидці стверджують про чотири вибухи. Метою атаки, можливо, стала нафтобаза.

Наразі інші подробиці нальоту не розкриваються.

Нагадаємо, вночі 28 серпня дрони атакували нафтобазу «Атлас» у Кам’янському районі Ростовської області. На території об'єкту, що належить «Росрезерву», впали два безпілотники. Загорілися щонайменше три резервуари з паливом.

Зараз відомо, що по цій нафтобазі вдарили безпілотники ГУР та ССО. Ця база є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ.