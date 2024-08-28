Мінфін визнав, що вилучення "військового" ПДФО у громад було неефективним рішенням

https://racurs.ua/ua/n198744-minfin-vyznav-scho-vyluchennya-viyskovogo-pdfo-u-gromad-bulo-neefektyvnym-rishennyam.html

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Мінфін визнав, що вилучення «військового» ПДФО у громад було неефективним рішенням.

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Про це заявила Асоціація міст України.

«Військовий» податок на доходи фізосіб був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із «силовим» ПДФО.

Однак за січень-липень поточного року головні розпорядники бюджетних коштів використали лише 45% фактичних надходжень ПДФО, свідчать дані Мінфіну, які міністерство надало на запит АМУ.

Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. При чому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати «аж» 529 млн гривень — 2%, — зауважують в Асоціації.

Крім того, у 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65%.

І якщо Міністерство оборони використало 100% коштів, то Держспецзв’язку використало 0 гривень.

В Асоціації нагадали про те, що громади також мають право на кошти, а їх витрати та підтримка військових під час великої війни суттєво зросли.

Війна не привід вилучати кошти, а стимул їх обʼєднувати.