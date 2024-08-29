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Ракурс
Звіряча атака дронів - уламки впали на житлову забудову в Києві

Звіряча атака дронів — уламки впали на житлову забудову в Києві

29 сер 2024, 08:16
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У ніч на 29 серпня російські нацисти атакували Київ.


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На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області рф ще до опівночі, близько 23.00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили).

У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки дрона.

У Голосіївському районі уламки пошкодили вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку. Там знайшли невеликий уламок, схожий на гайку.

У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку.

Інформація про постраждалих не надходила.

Джерело: Ракурс


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