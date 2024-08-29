Чотири енергоблоки українських АЕС відключилися від мережі під час російської атаки 26 серпня

https://racurs.ua/ua/n198774-chotyry-energobloky-ukrayinskyh-aes-vidkluchylysya-vid-mereji-pid-chas-rosiyskoyi-ataky-26-serpnya.html

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Чотири енергоблоки на українських АЕС відключалися від мережі під час російської атаки 26 серпня.

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Три з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС були відключені від мережі. Через коливання в енергосистемі країни також відключався енергоблок на Південноукраїнській АЕС.

О 8.58 відключилися енергоблоки № 1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

А о 17.05 через спричинені атакою коливання в національній енергосистемі також відключився енергоблок № 3 на Південноукраїнській АЕС.

Водночас о 9.05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

В офіційній ноті до МАГАТЕ Україна стверджує, що метою росії було порушити роботу українських атомних електростанцій.

рф продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір зірвати роботу атомних електростанцій, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей, — йдеться у документі.