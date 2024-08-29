Нардепа Дмитрука заочно арештував суд

Артем Дмитрук, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n198787-nardepa-dmytruka-zaochno-areshtuvav-sud.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва заочно обрав народному депутату Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Про це повідомляє видання «Суспільне».

Таким чином суд задовільнив клопотання прокурора Вячеслава Романенка, котрий просив суд обрати для підозрюваного Дмитрука саме тримання під вартою, оскільки «жоден інший запобіжний захід не зможе запобігти ризикам».

Ризик переховування, що в принципі вже робить Дмитрук. Ризик впливу на свідків, а також потерпілих, оскільки у Дмитрука є такі можливості, навіть перебуваючи за кордоном, — зазначив прокурор у залі суду.

За словами прокурора, саме завдяки такому запобіжному заходу (тримання під вартою) Дмитрука можна затримати за кордоном і доставити в Україну.

Водночас адвокат Дмитрука Віталій Заперченко заявив, що той не ухиляється від слідства, а «змушений через погрози вживати заходів задля збереження власного життя». Стосовного того, що Дмитрук може знищити необхідні слідству докази та впливати на свідків, адвокат заявив, що прокурори не навели жодних доказів, що нардеп протягом більше двох років вчиняв такі дії.

Сторона захисту також заявила, що Дмитрук за кордон виїхав законно.

Конституційні права народного депутата не можуть бути обмежені під час воєнного чи надзвичайного стану. Статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати Україну. Тобто, керуючись двома статтями, Дмитрук мав право перетинати державний кордон, — аргументував свою позицію адвокат.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.

Джерело: «Суспільне»