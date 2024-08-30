Італія не дозволила України бити своєю зброєю по території рф. Фото:

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Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по території російської федерації.

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Рим передає Україні переважно оборонну зброю. Зокрема, зараз країна готується до передачі системи протиповітряної оборони SAMP-T. Утім, вона не може бути використаною на території країни-агресора росії. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Corriere della serra.

Кожна країна вирішує для себе сама. Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з росією, НАТО не перебуває у стані війни з росією, тому для Італії позиція залишається незмінною — використовувати нашу зброю на території України. Далі інші країни вирішують так, як вони вважають за потрібне, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, 21 липня після чергової дронової атаки президент України Володимир Зеленський закликав посилити далекобійність наданої Україні західної зброї. Він наголошував, що справедливою відповіддю росіянам буде ухвалення союзниками рішення про дозвіл бити по росії західною зброєю на великі відстані.

Джерело: Corriere della serra