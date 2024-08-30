Екстрені відключення світла запровадили в 16 областях України

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Екстрені відключення світла запровадили в 16 областях. Фото:
Екстрені відключення світла запровадили в 16 областях Україниhttps://racurs.ua/ua/n198798-ekstreni-vidkluchennya-svitla-zaprovadyly-v-16-oblastyah-ukrayiny.htmlРакурс
Аварійні відключення світла запровадили 30 серпня в 16 областях України через складну ситуацію в енергосистемі.
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Енергетики продовжують усувати наслідки ракетно-дронової атаки, яку росіяни здійснили 26 серпня. Аварійно відключають світло в Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Попередні графіки обмежень зараз не діють. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Споживання залишається високим через спеку у більшості областей. 29 серпня добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби, — зазначили в компанії.
Після скасування аварійних відключень у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях обмеження будуть застосовуватись таким чином:
- 00.00 — 18.00 — дві черги відключень;
- 18.00 — 21.00 — три черги відключень;
- 21.00 — 24.00 — дві черги відключень.
А в західних областях (Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській) заходи обмеження застосовуються так:
- 00.00 — 6.00 — одна черга відключень;
- 6.00 — 9.00 — дві черги відключень;
- 9.00 — 14.00 — одна черга відключень;
- 14.00 — 18.00 — дві черги відключень;
- 18.00 — 21.00 — три черги відключень;
- 21.00 — 24.00 — дві черги відключень.
Нагадаємо, 26 серпня під час російської атаки три з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС були відключені від мережі. Через коливання в енергосистемі країни також відключався енергоблок на Південноукраїнській АЕС.