Британці розкрили російську тактику захисту Курської області. Фото:

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росія намагається захистити Курщину за допомогою легкої піхоти.

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Так, 24 серпня адміністрація Курської області оголосила про створення добровільного загону «БАРС-Курськ». Майбутнім новобранцям обіцяють, що вони будуть служити лише у Курській області рф за шестимісячним контрактом. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії, яке було опубліковане у соціальній мережі X.

Зазначається, що загони БАРС вперше були створені у 2021 році, спочатку вони були призначені для забезпечення Міноборони рф кадрами активних резервістів із високим рівнем готовності та підготовки. А з березня 2022 року добровольці можуть приєднатися до загонів БАРС для короткострокової служби.

Британці відзначають, що підрозділи БАРСу — це в основному є легкі піхотні формування, в яких відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка. Зараз по всій території країни-агресора налічується понад 30 таких загонів.

У зведенні вказується, що створення загону «БАРС-Курськ» майже напевно є відповіддю Москви на операцію ЗСУ в Курській області. Однак британці не вірять, що ці добровольці зможуть підтримати якусь російську військову активність у Курській області протягом наступного місяця.

Нагадаємо, моніторинговий проект DeepState інформував, що російська армія взяла під контроль населений пункт Коренево в Курській області. Також загарбники просунулися на східному фронті в Україні.