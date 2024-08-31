Україна передала США список цілей, по яких вона хоче вдарити ракетами ATACMS, — Умеров

https://racurs.ua/ua/n198839-ukrayina-peredala-ssha-spysok-ciley-po-yakyh-vona-hoche-vdaryty-raketamy-atacms-umerov.html

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Українська сторона під час зустрічі з високопосадовцями США передала список цілей, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю CNN. Міністр разом з іншими посадовцями Києва перебуває з візитом у США.

Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули. Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів, — заявив Умєров.

Він запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

Вони (росіяни — ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста, — пояснив Умєров.

Про те, що Умєров і керівник ОП Андрій Єрмак вирушають до Вашингтона зі списком російських цілей для далекобійної американської зброї, ранішще писало CNN.

Українські високопосадовці під час особистих зустрічей з представниками адміністрації президента Байдена представлять список пріоритетних цілей у росії, намагаючись підштовхнути США до зняття обмежень на використання далекобійної зброї, — йдеться у матеріалі.

Співрозмовники журналістів зауважують, що без ураження цих цілей Україні буде важко переломити перебіг війни на свою користь.

30 серпня Умеров зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, з ким зустрічатиметься Єрмак, наразі невідомо.

Народний депутат, із яким говорили журналісти, зауважив, що територія біля кордону, по якій можна бити західною зброєю, це така ж територія рф.