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Рашисти атакували Харківщину - двоє загиблих, 11 поранених
Рашисти атакували Харківщину — двоє загиблих, 11 поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198842-rashysty-atakuvaly-harkivschynu-dvoie-zagyblyh-11-poranenyh-foto.htmlРакурс
Двоє загиблих, одинадцять поранених — серед них дитина. Так результати удару російських виродків 31 серпня по Черкаській Лозовій у Харківській області.
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Ворог вдарив авіабомбою близько третьої години дня, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Росіяни поцілили в житловий будинок. Одну жінку знайшли мертвою під завалами, ще одну жертву повезли до лікарні, але вона померла в дорозі.
Постраждала також 14-річна дівчина. Також поранення отримали четверо чоловік та шестеро жінок. У людей вибухові травми та гостра реакція на стрес.