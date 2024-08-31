Рашисти атакували Харківщину - двоє загиблих, 11 поранених

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Двоє загиблих, одинадцять поранених — серед них дитина. Так результати удару російських виродків 31 серпня по Черкаській Лозовій у Харківській області.

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Ворог вдарив авіабомбою близько третьої години дня, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Росіяни поцілили в житловий будинок. Одну жінку знайшли мертвою під завалами, ще одну жертву повезли до лікарні, але вона померла в дорозі.

Постраждала також 14-річна дівчина. Також поранення отримали четверо чоловік та шестеро жінок. У людей вибухові травми та гостра реакція на стрес.