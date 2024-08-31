Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти атакували Харківщину - двоє загиблих, 11 поранених

Рашисти атакували Харківщину — двоє загиблих, 11 поранених (ФОТО)

31 сер 2024, 18:45
999

Двоє загиблих, одинадцять поранених — серед них дитина. Так результати удару російських виродків 31 серпня по Черкаській Лозовій у Харківській області.


.

Ворог вдарив авіабомбою близько третьої години дня, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Росіяни поцілили в житловий будинок. Одну жінку знайшли мертвою під завалами, ще одну жертву повезли до лікарні, але вона померла в дорозі.

Постраждала також 14-річна дівчина. Також поранення отримали четверо чоловік та шестеро жінок. У людей вибухові травми та гостра реакція на стрес.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів