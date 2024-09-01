Винищувачі F-16 в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n198864-u-ssha-vvajaut-scho-patriot-imovirno-ne-buv-prychynou-katastrofy-f-16-nyt.html

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США вважають малоймовірним, що український винищувач F-16 26 серпня збили дружнім вогнем.

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Американські посадовці вважають малоймовірним, що літак, який Україна втратила під час масованого ракетно-дронового удару рф, було збито вогнем із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомило видання New York Times із посиланням на анонімні джерела серед офіційних осіб США.

Двоє високопоставлених військових чиновників США розповіли журналі там, що дружній вогонь, ймовірно, не був причиною збиття F-16. Посадовці відзначили, що американські та українські слідчі розглядають різні версії. Серед них є механічна несправність або помилка пілота.

Нагадаємо, першою версію про дружній вогонь з системи Patriot по українському винищувачу F-16 висловила народний депутат Марʼяна Безугла. Політик звинуватила тодішнього командувача Повітряних сил Миколу Олещука у замовчування ситуації. Натомість Олещук сказав, що не приховував інформації про авіатрощу літака F-16, пояснивши, що під час війни така інформація не може миттєво потрапляти в публічний простір.

Згодом президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ.

Джерело: New York Times