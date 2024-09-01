росія хоче змінити ядерну доктрину через реакцію Заходу на війну в Україні. Фото:

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Країна-агресор російська федерація планує переглянути свою ядерну доктрину.

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рф внесе зміни у свою ядерну доктрину у відповідь на дії Заходу щодо війни в Україні. Робота щодо цього перебуває «на просунутій стадії». Про це 1 вересня заявив заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков, інформує ворожа пропаганда.

Як це неодноразово говорилося з нашого боку, робота у просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка в тому числі обумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включаючи, зрозуміло, все те, що пов’язане з ескалаційним курсом наших західних супротивників у зв’язку із СВО, — зазначив дипломат.

Рябков не уточнив про які зміни йдеться.

Як відомо, чинна ядерна доктрина країни-агресора востаннє змінювалася у 2020 році указом диктатора володимира путіна. У ній йдеться про можливість застосування ядерної зброї у разі ядерного нападу противника, балістичного удару, застосування проти росії біологічної чи хімічної зброї, або якщо є загроза територіальній цілісності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що погрози Кремля про використання ядерної зброї є лише спробою залякування України та її союзників. На думку глави держави, російський диктатор володимир путін «надто любить своє життя», щоб застосувати «ядерку».