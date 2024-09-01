Третя штурмова бригада уразила російські «Тор» та «Сонцепьок». Фото:

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Збройні сили України знищили на фронті дві «жирні» російські цілі.

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У Харківській області бійці Третьої штурмової бригади уразили зенітний ракетний комплекс «Тор». Також вони поцілили у важку вогнемету систему 1А «Сонцепьок», мала 222-мм калібр і стріляла запалювальними боєприпасами або термобаром. Про це 3-я ОШБр повідомила уTelegram.

Крім того, штурмовики уразили ударними дронами російську гармату 2А36 «Гіацинт-Б». Також були влучання у ворожі вантажівки, «буханки», позицію з російським кулеметником, операторами дронів та у пару антен противника.

Як відомо, ТОС-1А «Сонцепьок» вважається дуже небезпечною зброєю, оскільки використовує вогнеметні або термобаричні боєприпаси. Проте в неї є серйозні недоліки, бо може стріляти максимум на 6 км.

А ЗРК «Тор» — це ефективна зброя протиповітряного захисту на висоті до 6 км, яка призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів.

Нагадаємо, оперативники Служби безпеки України на Запорізькому напрямку знищили тяжку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», яка є «гордістю» російського ВПК.