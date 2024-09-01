Українець Михайло Сербін здобув вже третє «золото» Паралімпіади. Фото: соцмережі

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Ракурс

Україна здобула ще одну золоту медаль Паралімпійських ігор 2024 року.

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У неділю, 1 вересня, Михайло Сербін здобув третє «золото» змагань. Він був кращим у плаванні на дистанції 100 м на спині (клас S11). У фіналі Сербін проплив з часом 1:05.84 хвилин, оновивши власний світовий рекорд на 0.17 секунд. Про це повідомило «Суспільне.Спорт».

Загалом в України подвійний подіум у цьому фіналі. Данило Чуфаров став бронзовим призером.

На четвертий змагальний день Паралімпіади-2024 в України вже загалом 25 медалей — три золоті, 10 срібних і 12 бронзових. Україна посіла 10 місце в медальному заліку Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, 1 вересня Україна здобула перше «золото» Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці. У змаганнях зі стрибків у довжину класу T12 (спортсмени з порушенням зору) тріумфувала 43-річна Оксана Зубковська, яка сьогодні побила й свій особистий рекорд.

Зубковська також вигравала золоті медалі стрибків у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах.

Джерело: «Суспільне.Спорт».