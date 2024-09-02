В Україні збільшили акциз на паливо та алкоголь

https://racurs.ua/ua/n198882-v-ukrayini-zbilshyly-akcyz-na-palyvo-ta-alkogol.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне, вказано в картці законопроєкту.

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Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі.

Президент підписав закон № 11256−2. Нові ставки діятимуть з 1 вересня.

Підвищення акцизів в Україні до цих показників буде розтягнуте в часі на п’ять років.

З 1 вересня 2024 року ставка акцизу для бензину зросла:

для бензину із 213,5 євро за 1000 літрів до 242,6 євро,

для дизелю — із 139,5 євро до 177,6 євро,

для автогазу — із 52 євро до 148 євро,

для альтернативного палива — із 162 євро до 184,08 євро.

За розрахунками авторів законопроєкту, бензин на АЗС подорожчає приблизно на 1,50 грн за літр, дизель — на 1,95 грн, автогаз — на 5,8 грн за літр.

Наступний етап підвищення акцизів на пальне заплановано на 2025 рік.

Крім того, на 1 літр вин та інших зброджених напоїв з міцністю від 1,2% до 22% акциз підвищать з 8,42 до 12,23 грн.

Завдяки цьому до держбюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1,6 млрд грн. Також закон націлений на євроінтеграцію.