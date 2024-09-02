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Ракурс
Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС

Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС, — Bloomberg

2 вер 2024, 14:25
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Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.


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Видання Bloomberg: з посиланням на обізнані джерела повідомляє 2 вересня, що в адміністрації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана вважають, що геополітичний центр тяжіння зміщується в бік економік, що розвиваються.

Влітку 2024 року заявки на вступ до БРІКС подали союзник Анкари Азербайджан, а також Таїланд та Малайзія.

Обговорення подальшого розширення об'єднання може відбутися на саміті у Казані 22−24 жовтня, уточнює Bloomberg.

БРІКС — міждержавне об'єднання, союз пяти держав: Бразилії, рф, Індії, КНР, ПАР.

24 серпня 2023 року до складу об'єднання увійшли ще Іран, ОАЕ, Єгипет, Ефіопія та Саудівська Аравія.

Джерело: Ракурс


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