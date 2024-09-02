Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС

https://racurs.ua/ua/n198896-turechchyna-oficiyno-podala-zayavku-na-vstup-do-briks-bloomberg.html

Ракурс

Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.

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Видання Bloomberg: з посиланням на обізнані джерела повідомляє 2 вересня, що в адміністрації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана вважають, що геополітичний центр тяжіння зміщується в бік економік, що розвиваються.

Влітку 2024 року заявки на вступ до БРІКС подали союзник Анкари Азербайджан, а також Таїланд та Малайзія.

Обговорення подальшого розширення об'єднання може відбутися на саміті у Казані 22−24 жовтня, уточнює Bloomberg.

БРІКС — міждержавне об'єднання, союз пяти держав: Бразилії, рф, Індії, КНР, ПАР.

24 серпня 2023 року до складу об'єднання увійшли ще Іран, ОАЕ, Єгипет, Ефіопія та Саудівська Аравія.