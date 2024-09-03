Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава. Фото:

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Директор НАБУ звільнив свого першого заступника Гізо Углаву.

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Причиною звільнення стало вчинення ним дисциплінарного проступку. Проти Углави застосовали дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення через порушення присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки держслужбовців, порушення закону «Про державну службу» й Кодексу етики працівника НАБУ. Про це Національне антикорупційне бюро України повідомило в Telegram.

Зазначається, що службове розслідування та дисциплінарна комісія Бюро встановили, що Углава негативно висловлювався в сторону працівника НАБУ, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. Тимчасово ці обов’язки виконуватиме генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.