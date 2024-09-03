Сирський розпорядився додатково перевірити нового начштабу Командування сил безпілотних систем

https://racurs.ua/ua/n198950-syrskyy-rozporyadyvsya-dodatkovo-pereviryty-novogo-nachshtabu-komanduvannya-syl-bezpilotnyh-system.html

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За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести додаткову спеціальну перевірку органами СБУ начальника штабу Командування сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого.

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На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.

Проєкт DeepState вказував на те, що Гладкий є підозрюваним за статтям про державну зраду, шпигунство і корупцію. У медіа в 2018 році з’явилися повідомлення про те, що дружина Гладкого має російське громадянство. У Страткомі ЗСУ запевняли, що новий начштабу Сил безпілотних систем пройшов «усі необхідні перевірки» з безпеки

3 вересня стало відомо, що СБУ не перевіряла начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого перед призначенням. Про це «Суспільному» та LIGA.net повідомили у пресслужбі відомства.

Відповідно до законодавства, начальника штабу Командування Сил безпілотних систем своїм указом призначає міністр оборони за поданням головнокомандувача ЗСУ. Така процедура не передбачає обов’язкових додаткових перевірок чи погоджень із СБУ.

Це є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил, наголосила пресслужба СБУ.

2 вересня відбулося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради. Там зокрема розглядали питання призначення Гладкого. На цьому засіданні командувач СБС Вадим Сухаревський запевнив, що ніхто не чинив тиску в ЗСУ, аби призначили саме цього начальника.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що він не проти повторної перевірки Гладкого, і підкреслив, що той пройшов всі необхідні перевірки перед призначенням і має важливий досвід — серед іншого. був на посаді заступника командувача об'єднаних сил, коли його відрядили на навчання в Канаду.

Комітет наполягав на необхідності перевірки, зокрема, щоб дізнатися, чи є російський паспорт в його дружини й чи правда те, що його донька виступала під прапором ФСБ росії на спортивних змаганнях.

Гладкий обіймає посаду близько місяця, його призначено наказом міністра оборони від 25 липня.

З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-морських ЗСУ. У 2018 році його звільнили через «неналежне виконання службових обов’язків». У грудні 2020 року його призначили заступником начальника штабу Командування Операції об'єднаних сил.

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ написало, що Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України. Він офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних силах.