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Ракурс
Міністр закордонних справ Кулеба подав заяву про відставку

Міністр закордонних справ Кулеба подав заяву про відставку

4 вер 2024, 08:51
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.


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Про це уранці 4 вересня повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

В Україні з 3 вересня триває «міністропад». До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від віце-прем'рок Ольги Стефанішиної та Ірини Верещук, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, голови Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Джерело: Ракурс


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