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Росіяни атакували Кривий Ріг - пошкоджено чотири навчальні заклади та готель
Росіяни атакували Кривий Ріг — пошкоджено чотири навчальні заклади та готель (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198957-rosiyany-atakuvaly-kryvyy-rig-poshkodjeno-chotyry-navchalni-zaklady-ta-gotel-foto.htmlРакурс
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Росіяни зранку 4 вересня атакували Кривий Ріг. Постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік і 10-річна дівчинка.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що дитину госпіталізували, інші оговтуватимуться вдома. У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна.
Через російську атаку також пошкоджені чотири навчальні заклади та стільки ж автівок, понівечені аптека й магазини. Будівля готелю зруйнована з першого по третій поверхи.
Також уночі російська армія вдарила ударними дронами по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Наслідки зʼясовують рятувальники. Попередньо, обійшлося без людських жертв.