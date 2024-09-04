Росіяни атакували Кривий Ріг - пошкоджено чотири навчальні заклади та готель

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Росіяни зранку 4 вересня атакували Кривий Ріг. Постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік і 10-річна дівчинка.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що дитину госпіталізували, інші оговтуватимуться вдома. У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Через російську атаку також пошкоджені чотири навчальні заклади та стільки ж автівок, понівечені аптека й магазини. Будівля готелю зруйнована з першого по третій поверхи.