рф розбомбила село на Сумщині. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n198978-rf-bombarduvala-selysche-na-sumschyni-poraneni-chetvero-cyvilnyh.html

Ракурс

Російська авіація атакувала мирний населений пункт у Сумській області.

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У середу, 4 вересня, близько 12.00 ворог скинув авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району. Противник застосовав проти мирних людей заборонені міжнародним правом методи ведення війни. Про це Сумська обласна прокуратура повідомила у Facebook.

Внаслідок бомбардування дістали поранення двоє цивільних чоловіків, яким 36 та 62 роки, та 56-річна й 72-річна жінки. Російська атака пошкодила приватні домоволодіння та державні установи.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження у подальшому передадуть в СБУ.

Нагадаємо, 2 вересня російська армія завдавала безперервних ударів по місту Куп’янську на Харківщині. Внаслідок обстрілів повністю був зруйнований житловий будинок, з-під завалів якого дістали тіло загиблої жінки 1946 року народження.