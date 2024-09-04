Навчання з вибухами влаштувала білоруська армія за 12 км від кордону України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198980-armiya-bilorusi-vlashtuvala-navchannya-z-vybuhamy-za-12-km-vid-kordonu-z-ukrayinou.html

Ракурс

Військові навчання біля українського кордону влаштувала білоруська армія.

.

У місті Столін у Брестській області Білорусі відзначається концентрація військової техніки. Також у цьому місті помітили військовослужбовців Сил спеціальних операцій. Відстань від Століна до кордону з Україною становить близько 12 км. Про це 4 вересня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Повідомляється, що поява військ у цьому прикордонному місті пов’язана з навчаннями «із припинення діяльності незаконних збройних формувань». Про проведення цих маневрів інформували місцеві медіа.

Місцева влада повідомила цивільним, що у ході навчань можливі вибухи й пересування спецтехніки. На п’яти вулицях Століна обмежили рух.

За інформацією моніторингової групи, навчання у Століні є одною «відповіддю» режиму олександра лукашенка на військову операцію України в Курській області.

Нагадаємо, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла, що білорусь перекинула щонайменше тисячу військових до кордону з Україною після початку операції ЗСУ в Курській області. Також у Гомельську область направили кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та зенітно-ракетними комплексами С-300ПС.