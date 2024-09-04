Україна вивезла з Лівану 25 ще своїх громадян. Фото: ГУР

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Ракурс

Україна евакуювала з Лівану ще одну групу українців.

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З небезпечного регіону вдалося вивезти 25 громадян — 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України. Допомагала в евакуації авіакомпанія SkyUp. Про це Головне управління розвідки МОУ 4 вересня повідомило у Telegram.

Евакуація громадян була спільною операцією ГУР та Міністерства закордонних справ України.

Раніше МЗС рекомендувало українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану, а тим, хто перебуває в цій країні, залишити її.

Нагадаємо, на початку серпня через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС України закликало громадян утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю та Лівану до стабілізації обстановки. Того ж місяця Україна евакуювала 30 своїх громадян з Лівану.