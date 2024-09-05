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Канцлер Австрії заявив, що Україна та росія мають сісти за стіл переговорів "без попередніх домовленостей"

Канцлер Австрії заявив, що Україна та рф мають сісти за стіл переговорів без попередніх домовленостей

5 вер 2024, 20:40
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Канцлер Австрії заявив, що Україна та росія мають сісти за стіл переговорів «без попередніх домовленостей».


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Відень готовий виступити місцем проведення переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ, заявив Карл Негаммер, адже Австрія готова підтримати «справедливий і міцний мир, який має бути заснований виключно на міжнародному праві».

Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов і на рівних, — заявив політик.

Чергові вибори до Національної ради (нижньої палати парламенту) Австрії пройдуть 29 вересня.

Згідно з соціальними опитуваннями, за результатами парламентських виборів в Австрії найімовірніше зміниться конфігурація влади. Очолювана канцлером Карлом Негаммером Австрійська народна партія може стати другою або навіть третьою — наразі за неї та опозиційну Соціал-демократичну партію Австрії готові проголосувати приблизно по 23% виборців.

Найбільше ж голосів (27%) і, відповідно, першочергове право на формування урядової коаліції може здобути правопопулістська Австрійська партія свободи з проросійськими поглядами.

Партія «Зелені», яка зараз є меншим партнером по урядовій коаліції, може отримати близько 9%, що на близько 5% менше від результату на попередніх виборах у 2019 році. Ліберальна партія NEOS розраховує на близько 10% голосів виборів.

Подолати 4-відсотковий бар'єр та пройти до парламенту цьогоріч може політичний новачок — «Пивна партія». Ця нова політсила, яка поки не має чіткої політичної орієнтації, за даними соцопитувань, може отримати близько 6%.

Вперше близька до подолання прохідного бар'єру до Національної ради Комуністична партія Австрії (3%).

Правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ) використала у передвиборчій агітації на виборах у Європарламент антиукраїнську тему.

Джерело: Ракурс


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