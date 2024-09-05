Забрудники у Десні дійшли до Чернігова

Забруднюючі речовини у річці Десна дійшли до Чернігова

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Ракурс

Забрудники у річці Десна дійшли до Чернігова станом на 5 вересня.

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Забруднення води за результатами лабораторних досліджень — незначне, типове для цього періоду року.

Наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна — воно йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно, — повідомили у Міндовкілля.

Протягом останньої доби на ділянці річки Десна перед Черніговом здійснюють заходи з насичення киснем поверхневої води.

Уранці 3 вересня якість води у Десні в межах Чернігова різко погіршилась. Такий висновок у «Чернігівводоканалі».

За інформацією підприємства, хімічне споживання кисню в річці за день значно зросло, зараз воно перевищує норматив у 4,5 рази.

В Мінприроди повідомили, що намагаються локалізувати наслідки забруднення річки Десна, яке виникло після забруднення річки Сейм, де почала гинути риба. Зокрема в Десну почали вносити абсорбент у воду та здійснювати штучну аерацію.

Ексміністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у коментарі «Укрінформу» повідомляв, що забруднені води рухаються зі швидкістю 20−25 км на день. На разі фахівці зосередились, щоби шкідливі речовини не дійшли до питного водозабору Києва. Водночас результати роботи, за його словами, будуть видні 5−6 вересня.