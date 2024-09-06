Десантники знищили чотири екіпажі ворожих БпЛА. Фото:

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Українські десантники знищили екіпажі російських безпілотників.

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Позицію аеророзвідки противника виявили на даху багатоповерхівки. По схованці окупантів завдали вогневого ураження. Точність артилерії ЗСУ не залишила ніяких шансів ворогу вціліти. Чотири екіпажі БпЛА були знищені. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 6 вересня повідомило у Facebook.

У ДШВ наголосили, що десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ЗСУ продовжують розширювати демілітаризовану смугу вздовж українського кордону на території Курської області.

Нагадаємо, днями аеророзвідники 79-ї бригади виявили колону російських окупантів, які намагалися атакувати позиції Сил оборони. Ворога зустріли українські артилеристи та оператори ударних БпЛА. Загарбники почали розвертати техніку і тікати з поля бою після того, як зазнали втрат.