Україна здобула ще дві медалі Паралімпіади. Фото:

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Ракурс

Золоту та срібну медалі виборола Україна 6 вересня в ході Паралімпіади в Парижі.

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Український велосипедист Єгор Дементьєв вперше за 12 років став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці серед спортсменів класів С4−5. Перед цим він став срібним призером в особистому переслідуванні на треку, але у розділці не виборов медалі у гонці з роздільним стартом через падіння. Фінальним для Дементьєва став старт у шосейній груповій гонці. Про це повідомило «Суспільне спорт».

Зазначається, що на фініші він випередив французів Кевіна ле Канффа та Гатьєна ле Руссо, а також Мартена ван де Пола з Нідерландів.

Срібну медаль для України здобула українська атлетка Людмила Даниліна, яка фінішувала другою у півторакілометровому забігу на паризькій Паралімпіаді. Спортсменка встановила персональний рекорд у дисципліні з часом 4:28.40 хвилини.

Українській бігунці не вистачило всього дві секунди, щоб випередити представницю Польщі Барбару Бєгановскі-Заяц.

Нагадаємо, днями українські плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли золоту та срібну нагороди на дистанції 100 м вільним стилем у класі S12. Того ж дня українська плавчиня Анна Стеценко теж здобула «срібло» у дистанції 100 м вільним стилем у класі S12.

Джерело: «Суспільне.Спорт»