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Ракурс
В Україні 7 вересня не планують відключати електроенергію

Відключати електроенергію 7 вересня не планують — Укренерго

6 вер 2024, 19:08
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В Україні завтра, 7 вересня, не планують застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 7 ВЕРЕСНЯ, застосування заходів обмеження не прогнозується, — вказано в повідомленні.

Водночас українців закликають:

  • споживати електроенергію ощадливо;
  • не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 21.00.

Джерело: Ракурс


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