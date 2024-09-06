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В Україні 7 вересня не планують відключати електроенергію
Відключати електроенергію 7 вересня не планують — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199040-vidkluchaty-elektroenergiu-7-veresnya-ne-planuut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 7 вересня, не планують застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, 7 ВЕРЕСНЯ, застосування заходів обмеження не прогнозується, — вказано в повідомленні.
Водночас українців закликають:
- споживати електроенергію ощадливо;
- не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 21.00.